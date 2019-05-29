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"Askeri Casuslukta Kumpas" davasında Ali Bilkay'a 11 yıl, Taner Aydın'a 50 yıl hapis!

29 Mayıs 2019 Çarşamba - 12:52 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 13:49

İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında cezalar bir bir açıklanıyor. Sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırılırken, dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı.


İzmir'de FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu, 90 polis ve örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı.
 
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İzmir eski il emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırırken dönemin İzmir İstihbarat Şube  Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 50 yıl 10 ay 26 gün hapisle cezalandırıldı. 
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "askeri casusluk"  soruşturması 2010'da, İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir e-posta ihbarıyla  başlatıldı. Bunun üzerine 2013'te, "Üniversiteli kızları tehditle fuhuşa  zorladıkları, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine  verdikleri" suçlamalarının yöneltildiği çoğunluğu asker 357 kişi hakkında "askeri  casusluk" adı altında dava açıldı.  Operasyonun ilk dalgasında 55 kişi tutuklandı, soruşturma ve dava  sürecinde birçok sanık cezaevine gönderildi. Bir kısmı tutuklu 357 kişinin yargılandığı davanın sonlarına doğru  2014 yılında sanıklardan bir kısmı savcılığa davanın "sahte delillerle kurulan  bir kumpas" olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu.
 
 
Mahkeme, 2016'da 357 kişi hakkında beraat kararı verdi.
 
Daha sonra ise kumpası kuranlar hakkında "özel hayatın gizliliğini  ihlal etme", "hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek", "kişisel verileri hukuka  aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisinin resmi belgede  sahteciliği", "iftira", "suç uydurmak", "suç delillerini yok etme, gizleme veya  değiştirme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör  örgütü kurma veya yönetme", "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından  dava açıldı.
 
"Önceden kurgulanmış"
 
Soruşturma kapsamında hazırlanan "kumpas" iddianamesinde, "askeri  casusluk" soruşturmasının o tarihte İzmir Emniyet Müdürlüğü birimlerinde yer alan  FETÖ mensubu bazı emniyet mensupları tarafından kurgulandığı, soruşturma  öncesinde önleme dinlemelerinin yapıldığı ve soruşturmaya geçildiğinde adli  dinlemelerin bu kurgu üzerine oturtulduğu belirtildi.  Ayrıca dosyada, İstihbarat Şubesinin hazırladığı bilgi notlarıyla adli  soruşturmaya yön verildiği, daha sonra yapılan aramalarda ele geçen ve "Pandora"  adı verilen dijital verilerin barındırıldığı harici belleğin ve içerisindeki  bilgilerin bu kurguyu hazırlayanlar tarafından oluşturulup arama yapılan evlere  monte edildiği bilgileri yer aldı.
 İddianamede dikkat çeken detaylardan biri de tutuklu sanıklardan eski  başkomiser Yaser Özoğlu'nun emniyet içerisindeki hiyerarşiye ters şekilde şube  müdürü, şube müdür yardımcısı ve büro amirinin imza ve parafı bulunmadan  operasyonu başlatması oldu.  İzmir Emniyet Müdürlüğünde FETÖ yapılanmasına dair tespitler de kumpas  davasının önemli delilleri arasında yer aldı.
 
30 sanıkta ByLock çıktı
 
İlk duruşması 21 Haziran 2016'da gerçekleştirilen davanın sanıkları  arasında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, eski 1. sınıf emniyet müdürü  Mustafa Çil, eski 3. sınıf emniyet müdürü Memduh Tosun, eski 4. sınıf emniyet  müdürü Taner Aydın, eski emniyet amiri Yusuf Usşen, eski başkomiser Yaser Özoğlu  ve eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan yer alıyor. Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve 17-25 Aralık  kumpasının mimarı olduğu öne sürülen Nazmi Ardıç da bir süre bu davada  yargılandıktan sonra dosyası ayrıldı. Şimdiye kadar 30 sanığa ait dijital verilerde FETÖ'nün gizli  haberleşme sistemi ByLock tespit edildi.
 
Sanıklardan Yusuf Usşen, Hasan Ali Okan, Müjdat Karagöz ve Mehmet Emin  Çakıcı'nın "FETÖ mensubiyeti bulunan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst  sevide olan kişi" anlamına gelen "A5" koduyla fişlendiği yönündeki ifadeler de  dava dosyasında bulunuyor. Eski 1. sınıf emniyet müdürü Mustafa Çil'in "FETÖ mensubiyeti bulunan,  sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan kişi" anlamına gelen  "B5" koduyla fişlendiği, Gökay Ersel Gülek'in "FETÖ içerisinde olup zaafları  bulunmayan, her şeyi ile kendisini örgüte teslim etmiş polis memuru" anlamına  gelen "SAYA" koduyla fişlendiği de soruşturma dosyasındaki bilgiler arasında yer  alıyor.
 
Yaklaşık 3 yıldır devam eden askeri casusluk kumpas davasında  yargılanan 90 sanık için yarın karar çıkması bekleniyor.
 
Soruşturmanın askeri ayağı
 
Bu dava görülmeye devam ederken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı  2016'da, kumpasın askeri ayağına yönelik soruşturma başlattı.  Soruşturma kapsamında aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, FETÖ  firarisi Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın  yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma  Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde  yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci  Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 103 sanık hakkında dava açıldı.  Bu davada da yıl sonuna doğru karar çıkması bekleniyor.
 
Firari savcı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
 
Askeri casusluk soruşturmasını başlatan meslekten ihraç edilen firari  savcı Zafer Kılınç ise 19 Nisan 2018'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda  yakalandı. Hakkında "Terör örgütü üyesi olmak, görevde yetkiyi zincirleme kötüye  kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret"  gibi suçlardan dava açılan Kılınç'ın yargılaması Yargıtay'da devam ediyor.

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