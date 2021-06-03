'Aksungur' yangınla mücadelede kullanılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve ilk saha görevine başlayan insansız hava aracı 'Aksungur'un, Orman Genel Müdürlüğü'nce yangınla mücadele kapsamında kullanılacağı belirtildi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ tarafından geliştirilen 'Aksungur', Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı'na uçarak ilk saha görevine başladı. Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı’nda konuşlanacak 'Aksungur', Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran 'Aksungur', yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü’nün hizmetine girdi.

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ayda geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip 'Aksungur', SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.