'Aile Şerefi' paylaşımı: 45 yıl önce bugün

Arzu Film tarafından son olarak birbirinden usta isimleri kadrosunda buluşturan 'Aile Şerefi' filminin setine ait bir kare, "45 yıl önce bugün" notuyla yayınladı.
Orhan Aksoy'un yöneltmen koltuğunda oturduğu, 1976 yapımı filmde; zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor.
OYUNCU KADROSU
'Aile Şerefi' filminin oyuncu kadrosunda; Münir Özkul, Adile Naşit, Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mahmut Hekimoğlu, Muhip Arcıman ve Mahmut Cevher yer alıyor.