19 Ekim 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.86 EURO 10,8400 -0.10
USD 9,3130 -0.19 ALTIN 530,190 0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Aile Şerefi' paylaşımı: 45 yıl önce bugün

19 Ekim 2021 Salı - 17:07 | Son Güncelleme : 19 10 2021 - 17:10

Yeşilçam'da sayısız yapıma imza atan Arzu Film'in Instagram hesabından bir döneme damga vuran filmlerin set fotoğrafları paylaşılmaya devam ediyor.


Arzu Film tarafından son olarak birbirinden usta isimleri kadrosunda buluşturan 'Aile Şerefi' filminin setine ait bir kare, "45 yıl önce bugün" notuyla yayınladı.
 
Orhan Aksoy'un yöneltmen koltuğunda oturduğu, 1976 yapımı filmde; zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor.
 
OYUNCU KADROSU
 
'Aile Şerefi' filminin oyuncu kadrosunda; Münir Özkul, Adile Naşit, Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mahmut Hekimoğlu, Muhip Arcıman ve Mahmut Cevher yer alıyor.
 

ETİKETLER

aile şerefi paylaşım arzu film
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.