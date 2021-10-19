'Aile Şerefi' paylaşımı: 45 yıl önce bugün

Yeşilçam'da sayısız yapıma imza atan Arzu Film'in Instagram hesabından bir döneme damga vuran filmlerin set fotoğrafları paylaşılmaya devam ediyor.

Arzu Film tarafından son olarak birbirinden usta isimleri kadrosunda buluşturan 'Aile Şerefi' filminin setine ait bir kare, "45 yıl önce bugün" notuyla yayınladı.

Orhan Aksoy'un yöneltmen koltuğunda oturduğu, 1976 yapımı filmde; zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor.

OYUNCU KADROSU