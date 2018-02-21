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"AB'nin mülteci politikasından utanç duyuyorum"

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 11:07 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 11:14

Avrupa Parlamentosunun Portekizli Milletvekili Ana Gomes, "Ben bir Avrupalı olarak AB’nin mülteci politikasından ve bulunduğumuz durumdan utanç duyuyorum" dedi. Ayrıca Türkiye'ye 2012 yılında geldiğini ve Gaziantep’i ziyaret ettiğini söyleyen Gomes, Türkiye'nin çabalarının takdir edilmesi gerektiğini belirtti.


AP  Milletvekili Gomes Brüksel'de bulunan AP'de AA muhabirinin Avrupa Birliği’nin (AB)  mülteci politikasına ilişkin sorularını yanıtladı.
 
AB'nin 2015’te patlak veren mülteci krizine yönelik politikalarını  değerlendiren Gomes, "AB mülteci sorunuyla çok kötü bir şekilde baş etti.  Avrupa'nın temel değerlerine ve ulusal değerlere ihanet etti.”  dedi.
 
"Başarısızlığın temel nedeni üye ülkeler arasındaki farklılıklar"
 
AB’nin mülteci politikasının başarısızlığının önde gelen nedenlerinden  birinin üye ülkeler arasındaki farklılıklar olduğunu kaydeden Gomes, Avrupa  Konseyinin İtalya ve Yunanistan’dan 160 bin sığınmacıyı zorunlu kota sistemi  uyarınca üye ülkelere yerleştirme kararının doğru bir karar olduğunu söyledi.
 
Gomes, Konseyin bu kararla Suriye savaşından kaynaklanan mülteci  sorununa "birlik" içinde cevap vermeyi amaçladığını ve tüm yükü mültecilerin akın  ettiği İtalya ve Yunanistan gibi sınır ülkelere yıkmak istemediğini belirtti.
 
Tüm üye ülkeleri bağlayan bu kararın bazı ülkelerce sorgulanmasının  üzücü olduğunu ifade eden Gomes, Vişegrad ülkelerinin ise Avusturya'nın  liderliğinde yabancı düşmanlığını körükleyen söylemler ve Avrupa karşıtı tutum  takındığını hatırlattı.
 
Gomes, mültecileri kabul eden ülkelerde bile tezat politikaların  oluştuğuna dikkati çekerek Almanya’nın bir taraftan 1 milyona yakın mülteciye  kapısını açarken diğer taraftan Schengen sistemini askıya alan ilk ülke olmasının  anlaşılmaz bir durum ortaya çıkardığını söyledi.
 
"AB'nin mülteci politikasından utanıyorum"
 
Göçün toplumlar için çok fayda sağlayabileceğini vurgulayan Gomes,  kendi ülkesi Portekiz'in mültecilere kabul edebildiği oranda kapılarını açtığını  belirterek "Göç karşıtlığı aptallıktır. Popülizmden ibarettir ve bana göre çok  çirkin bir hadisedir." diye konuştu.
 
Gomes, "Açıkçası ben bir mülteci krizinin olduğunu düşünmüyorum. Esas  kriz bizim değerlerimizi vurdu. Bizim savaştan, zulümden ve çatışmadan kaçan  sığınmacılarla baş etme şeklimiz bir krizi ortaya çıkardı." ifadesini kullandı.
 
AB’nin iç ve dış politikalarını bu çerçevede gözden geçirmesi  gerektiğini vurgulayan Gomes, örneğin AB’nin Suriye bağlamında farklı bir  politika izleyerek bu kadar kişinin ülkeyi terk etmesini engelleyebileceğini  söyledi.
 
Gomes, diğer yandan AB’nin yasal yollardan göç imkanı tanıyarak  mültecilerin hayatlarını riske atmalarını ve insan kaçakçılarının eline  düşmelerini engelleyebileceğini ifade etti.
 
Birçok ülkelinin mültecilere ilişkin yasal ve ahlaki sorumluluklarını  yerine getirmediğini kaydeden Gomes, “AB ciddi anlamda başarısızlık gösteriyor.  Ben bir Avrupalı olarak AB’nin mülteci politikasından ve bulunduğumuz durumdan  utanç duyuyorum." dedi.
 
Türkiye-AB sığınmacı mutabakatına ilişkin bazı eleştirilerde bulunan  Gomes, bu mutabakatın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in öncülüğünde  imzalandığını hatırlattı. Mutabakatın ahlaki ve yasal açıdan sorunlu olduğunu  ifade eden Gomes, anlaşmanın özellikle Almanya’da yükselişe geçen sağcı  partilerin yabancı düşmanı söylemlerini bastırmak için yapıldığını anlattı.
 
Gomes, mutabakatın aynı zamanda mültecilerin alternatif yollara  yönelmesine de neden olduğunu belirtti.
 
 "Türkiye'nin çabalarını takdir etmemiz gerekiyor"
 
Gaziantep’i 2012 yılında ziyaret ettiğini söyleyen Gomes, Türkiye  devleti tarafından kurulan mülteci kamplarını görme fırsatı da olduğunu ifade  etti. Gomes, "Türkiye devleti tarafından kurulan mülteci kampları oldukça  etkiliydi, yerleşim imkanı açısından gördüğüm en iyi kamplar arasındaydı." diye  konuştu.
 
 Şehrin dışında bulunan çadır kamplarında ise mültecilerin aynı  imkanlara sahip olmadığına dikkati çeken Gomes, "Öte yandan Türkiye’nin büyük  çaba sarf ettiğinin farkındayım. Bunu takdir etmemiz gerekiyor ve bu çerçevede  AB’nin Türkiye’ye destek vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
AB'nin bu çerçevede iş birliği yürütmesi gereken en önemli ülkelerden  birinin Türkiye olduğunu vurgulayan Gomes, iş birliğinin mültecileri korumaya  yönelik uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade  etti.
 
  
 

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