28 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.125 0.07 EURO 9,0010 1.05
USD 7,7330 0.98 ALTIN 462,200 0.81
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zoom telefon, bilgisayara, tablete nasıl indirilir? Zoom ile nasıl canlı ders izlenir?

28 Eylül 2020 Pazartesi - 10:01 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 10:01

EBA kadar Zoom da uzaktan eğitim sürecinde en çok işlev kazanan uygulamalardan biri oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında EBA ve TRT EBA TV üzerinden yayımlanan canlı dersler ayrıca Zoom uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Öğretmenler öğrencileri ile iletişim kururaarken Zoom uygulamasından da yararlanıyor. Telefon, tablet ve bilgisayara Zoom’un nasıl indirildiği araştırılıyor. Peki zoom nasıl indirilir? İşte Zoom canlı ders nasıl izlenir?


Zoom uygulamasının kullanım alanı uzaktan eğitim ile genişledi. Zoom üzerinden de canlı ders takibi başladı. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama üzerinden öğretmenler ve öğrencileri iletişim kurabiliyor, derslerini yapabiliyor. EBA gibi görüntülü ve sesli iletişim imkanı sağlıyor. Peki, Zoom ile canlı ders nasıl yapılır? İşte Zoom indirme ekranı…

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirilebiliyor. Program ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemesi gerekebiliyor.
PLAY STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

ZOOM İLE CANLI DERS NASIL YAPILIR, CANLI DERSE NASIL KATILINIR?

Uygulamayı bilgisayara, telefona ya da tablete indirdikten sonra ana menüde online ders yapma butonu var. İngilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler yeni online ders başlatmak için ‘’New Meettin’’ kısmını öğrenciler ise ‘’Join’’ kısmını tıklayarak dersleri görüntüleyebiliyor.

Öğrencilerin derse başlayabilmesi ‘’Metting İD’’ numarasını  öğrencilerle paylaşması gerekiyor.
 

 

ETİKETLER

Zoom nasıl indirilir zoom indirme zoom ile canlı ders nasıl iznir zoom canlı ders
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.