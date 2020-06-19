Ziraat Türkiye kupası finali ne zaman? Alanyaspor Trabzonspor maçının tarihi belli oldu mu?

Alanyaspor tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı. Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası finaline yükseldi. Alanyaspor finalde Trabzonspor ile mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Alanyaspor Trabzonspor maçının tarihi belli oldu mu? İşte Alanyaspor Trabzonspor maçı hakkında merak edilenler...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?
2020 Türkiye Kupası final maçının 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu oynanması planlanmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle maçların tarihleri ertelendi. Bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi henüz belirlenmedi.
Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya gelecek.