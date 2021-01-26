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Ziraat Bankası'ndan kredi kararı! Faiz yok, komisyon yok, 7 yıl vade...

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 15:21 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 15:31

Ziraat Bankası harekete geçti. Dev bankadan avantajlı kredi paketi. Ziraat Bankası müşterilerinin kullanımına faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Faiz dışında komisyon da ödenmiyor. Uzun vade imkanı ile ödeme kolaylığı da sunuluyor. İsteyen müşteriler kredilerini 7 yıl vade imkanı ile ödeyebiliyor. Ziraat Bankası, tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla çiftçiler için uzun vadeli Tasarruflu Sulama Kredisi'ni uygulamaya koydu.


Ziraat Bankası'ndan flaş kredi adımı! Bankadan yapılan açıklamada avantajlı kredi paketinin detayları paylaşıldı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat  Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Türkiye'nin kullanılabilir  su kaynaklarının sınırlı düzeyde olduğunu belirterek, kullanılabilir suyun  yaklaşık yüzde 70'inin tarımsal sulama amacıyla tüketildiğini bildirdi.
 
Pişmaf, şunları kaydetti:
 
"Tarımsal sulamada geleneksel sulama yöntemlerinin kullanılması hem su  kaynaklarının optimum miktarda kullanımını engelliyor hem de toprakta kayıplara  ve yıpranmalara neden oluyor. Modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması  halinde ise bitkiye ihtiyacı kadar su verilerek daha az su kullanılıyor ve  üreticinin sulama masrafları da düşüyor. Ziraat Bankası olarak hem ülkemizin su  kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılmasına hem de çiftçilerimizin modern  basınçlı sulama sistemlerini uygun koşullarla alabilmelerine katkı sağlamak  amacıyla Tasarruflu Sulama Kredisi'ni üreticilerimize sunuyoruz."
 
 
"Yurt içinde üretilen sulama sistemleri için faiz yok"
 
Tasarruflu Sulama Kredisi'nde satın alınacak sulama sisteminin fatura  bedelinin tamamına kadar kredi kullandırılacağını aktaran Pişmaf, şunları  kaydetti:
 
 "Bu kredi ile yurt içinde üretilen sulama sistemlerini alacak  üreticilerin 5 milyon TL'ye kadar kullanacakları kredilerde faizin tamamı Hazine  ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak, kredilerden komisyon da alınmayacak.
 
Öz kaynak, faiz, komisyon yok, vade 7 yıl. Krediden ÇKS'ye (Çiftçi  Kayıt Sistemi) kayıtlı olarak bağ, bahçe ve tarla gibi açık alanlarda tarımsal  üretim yapan çiftçiler yararlanabilecek. Kredi ile damla ve yağmurlama sistemleri  alınabilecek. Suyun kaynağından alınıp bağ, bahçe, tarla içine dağıtılmasına  kadar gerekli tüm makine teçhizat ve ekipmanlarla ilgili harcamalar krediye konu  edilebilecek. Üretici öz kaynak koymayacak, fatura bedelinin tamamına kadar kredi  kullandırılacak. Yurt içinde üretilen sulama sistemlerinin alınması halinde 5  milyon TL'ye kadar olan krediye yüzde 100 faiz sübvansiyonu uygulanacak, üretici  faiz ödemeyecek. Üreticiden kredi komisyonu alınmayacak. Krediye 7 yıla kadar  vade uygulanacak. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler, yetkili bir ziraat  mühendisine hazırlatacakları projelerini tarım ve orman il/ilçe müdürlüklerine  onaylatarak kredi için Ziraat Bankası'na başvurabilecek."
 
"Sulama sezonuna hazır olmak için şimdiden başlamak lazım"
 
Ferhat Pişmaf, bu mevsimde genel olarak tarımsal sulama işlemi  yapılmasa da sulama sezonuna hazır olabilmek için sulama sistemlerinin şimdiden  hazırlanması gerektiğini belirterek, bu sistemlerin projelendirilmesi,  hazırlanması ve kurulmasının zaman aldığını, hem üreticilerin hem de bu  sistemleri üreten firmaların hazırlıklarını daha rahat planlayabilmeleri  açısından krediyi bu mevsimde duyurduklarını bildirdi.
 
Pişmaf, basınçlı sulama sistemleri ile maliyetler düşerken verimde  önemli artışlar sağlandığını vurgulayarak, "Bu sistemlerin kullanımını ne kadar  yaygınlaştırırsak su kaynaklarımızı da o kadar koruyabiliriz. Tasarruflu Sulama  Kredisi'nin tüm tarım sektörüne ve çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını  diliyor, bu konuda yatırım yapmak isteyen üreticilerimizi şubelerimize davet  ediyoruz." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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