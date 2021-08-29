Zigana Tüneli’nde sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiği belirtilerek, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.
Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatında sona yaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığı vurgulandı.
Tünelin yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkati çekilerek, tünelin hizmete girmesiyle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağı aktarıldı.