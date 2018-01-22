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Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yanlış paylaşımlara gözaltı

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 9:04 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 9:04

Diyarbakır'da, Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek sosyal medyada PYD/PKK propagandası yapan, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan 17 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin  sosyal medya üzerinden algı yapılarak terör örgütü propagandası yapan, Kürt  kökenli vatandaşları provoke ederek sokağa çıkmaya teşvik eden, harekatla ilgili  kışkırtıcı, maksatlı ve gerçek dışı fotoğraflar paylaştıkları tespit edilen 17  kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
 
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri, eş  zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde  yapılan aramalarda örgütsel döküman, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu  silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi.
 
Haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüphelinin gözaltına alınması  için çalışmalar sürüyor.

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