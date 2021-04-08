08 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 -0.19 EURO 9,7190 0.30
USD 8,1550 0.11 ALTIN 455,120 -0.20
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajları

AA |  08 Nisan 2021 Perşembe - 1:00 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 1:00

Bakanlar, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine  sabır dileyerek, "Bu alçak saldırının bedelini ödettik, ödetmeye devam edeceğiz.  Kararlıyız. Terörün kökünü kazıyacağız." açıklamasında bulundu.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  "Yüreğimiz Zeytin Dalı Harekat bölgesinden gelen acı haberle yandı. Terör örgütü  tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize  Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ  olsun." ifadesini kullandı.
 
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde  PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 2 kahraman  evladımıza Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve  milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.
 
 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain  terör örgütünün saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet;  aileleri ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Dualarımız ve  yüreğimiz, bölgede terör operasyonlarını sürdüren kahramanlarımızla." mesajını  iletti.
 
 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet  Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da başsağlığı mesajlarında, şehit  olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine ve aziz  millete sabır diledi.
 
Siyasi parti liderlerinden taziye
 
 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya  hesabından, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde PKK-YPG terör örgütü tarafından  gerçekleştirilen kahpe saldırıda şehit olan iki Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet,  kederli ailelerine ve kahraman silah arkadaşlarına başsağlığı-sabır diliyorum.  Aziz ve necip Türk milletinin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.
 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı  Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi  Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa  Sarıgül de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı  dileklerini iletti.
 
AK Parti'den başsağlığı mesajları
 
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya paylaşımında,  "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK/PYD'nin saldırısında şehit  düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Çavuş Gökhan  Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve  milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
 
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da şehit olan Mehmetçikler  Akdal ve Çakır'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileyerek  "Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.
 
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iki kahraman askere Allah'tan rahmet  diledi ve "Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye  devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak." açıklamasında bulundu.
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  Kalın'ın mesajları
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kahraman  Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Terör  örgütleriyle olan mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Devletimiz tek  bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir."  mesajını paylaştı.
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında, "Zeytin Dalı  Harekat bölgesinde hain terör örgütü PKK/YPG tarafından şehit edilen iki kahraman  askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.  Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine  yer verdi.
 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise mesajında terör örgütü PKK/YPG  tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete kavuşan kahraman  Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı  dileklerini iletti.
 
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü  PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık  sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini  bildirmişti.

ETİKETLER

siyasi parti temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Zeytin Dalı Harekat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.