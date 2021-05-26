Zeki Müren için anma pulu ve ilkgün zarfı!

PTT AŞ, sanat güneşi Zeki Müren’in hatıralarını pullara taşıyor. Bu kapsamda ‘Zeki Müren’ konulu üç adet anma pulu, ilkgün zarfı, posta kartı, pul karnesi, altın varak ve lak uygulamalı seri numaralı blok pullardan oluşan portföy, 26 Mayıs tarihinde koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), müzikten sinemaya, tiyatrodan şiire kadar birçok alanda ardında önemli eserler bırakan sanat güneşi Zeki Müren’i, sahneye ilk çıkış tarihi olan 26 Mayıs’ta anmak amacıyla hazırladığı filateli ürünlerini tedavüle çıkardı.

Sanat Güneşi Zeki Müren için PTT pulu ve ilkgün zarfı!

PTT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Zeki Müren konulu 3 x 3,00 TL (66 x 91 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 12,00 TL bedelli ilkgün zarfı ile içerisinde 3 x 3,00 TL bedelli anma pulu (66 x 91 mm boyutunda), 12,00 TL bedelli ilkgün zarfı, 6,50 TL bedelli altın varak uygulamalı seri numaralı blok pul (65x87mm boyutunda), 6,50 TL bedelli lak uygulamalı seri numaralı blok pul (90x120 mm boyutunda), 6x3 TL bedelli pul karnesi ile 3 adet posta kartı bulunan portföy 125 TL bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında abone sayısı kadar satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Zeki Müren 26.05.2021 ANKARA " ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 26 Mayıs 2021 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğünün 26.05.2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanabilecek."