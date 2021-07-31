Zam geldi! Ödeme miktarı değişti, yeni ikramiye tutarı...

Yüz binlerce çalışan için geçerli. Zam yapıldı. Ödenen tutarlar değişti. Yeni ikramiye miktarı belli oldu. Tek tek açıklandı. 246 bin liraya kadar çıkıyor. Kim ne kadar emekli ikramiyesi alacak? İşte detaylar...

Zam yapıldı. Ödeme miktarları değişti. Memur lara, emekli olduklarında kamu kurumlarında geçen çalışma süreleri için ‘emekli ikramiyesi’ adı altında toplu para ödeniyor. Ödenen emekli ikramiyesi tutarı başta hizmet süresi, memurun hizmet sınıfı, kadro unvanı, derecesi, kademesi ve ek göstergesine göre değişiyor. Ayrıca memuriyet başlangıç tarihine göre, emekli ikramiyesinde uygulanacak mevzuat da değişiyor. Burada 1 Ekim 2008 tarihi kritik.

KIDEM TAZMİNATINDAN FARKI

İşçilerde; memurlar gibi hizmet sürelerine ilişkin olarak emekli olduklarında aldıkları toplu paranın adı ‘kıdem tazminatı’. Ama emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatının benzer ve farklı tarafları var. Memur her çalışma yılı için emekli ikramiyesi alıyor, hizmet süresinde üst sınır yok. Bir yıldan az süreler için emekli ikramiyesi alamıyor. Örneğin; 26 yıl 11 ay hizmeti olan memura 26 yıl için emekli ikramiyesi ödenir. Oysa işçiye bir yıldan az olan çalışma süreleri için de kıdem tazminatı veriliyor. Örneğin; aynı süre hizmeti olan işçiye 26 yıl 11 ay için kıdem tazminatı ödeniyor.