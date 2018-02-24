24 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Zafer haberleri peş peşe geliyor

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 10:42 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 11:43

TSK ve ÖSO, Afrin’in güneybatısındaki Hacılar ve Ebu Kabe köylerini teröristlerden temizledi.


 Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in  güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Ebu Kabe ve Hacılar köylerini  YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 75'i köy, 6'sı köy  altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak  üzere 103 noktayı örgütten kurtardı.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle: "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,  Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı  Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal  Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri,  Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı ve Maskah  köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde  Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve  Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye,  Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3  tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan,  Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri,  Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası;  Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel  Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi  Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.