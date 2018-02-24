Zafer haberleri peş peşe geliyor

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Ebu Kabe ve Hacılar köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 75'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 103 noktayı örgütten kurtardı.