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Yüzde 75 tasarruf sağlıyor! Flaş e-imza açıklaması

AA |  30 Mart 2021 Salı - 12:43 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 12:43

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde e-imza sayısı 4 milyon 710 bini, mobil imza sayısı ise 687 bini aştı. İmza süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hale getiren e-imza, yıllık maliyette yüzde 75 tasarruf olanağı sağlıyor.


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2020 yılının  dördüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu yayımlandı.
 
Buna göre, üretilen e-imza sayısı 4 milyon 710 bin 319’a yükseldi.  Mobil imza sayısı ise 687 bin 99’a ulaştı. Geçen yılın sonu itibarıyla 5 milyon  397 bin 418 elektronik sertifika oluşturuldu.
 
Geçen yılın üçüncü çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde  4,8 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 2,9 yükseliş gerçekleşti.
 
2020'nin üçüncü çeyreğinde 4 milyon 496 bin 13 olan e-imza sertifika  sayısı, yüzde 4,8 artarak 4 milyon 710 bin 319’a ulaştı.
 
Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 667 bin 877 olan mobil imza sayısı ise  ikinci çeyrekte yüzde 2,9 artarak 687 bin 99’a ulaştı. Toplam üretilen sertifika  sayısı ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,5 artarak 5 milyon 397 bin 418’e  ulaştı.
 
e-imza yüzde 75 tasarruf sağlıyor
 
İmza süreçlerini zamandan ve mekândan bağımsız hale getiren e-imza,  yıllık maliyette yüzde 75 tasarruf olanağı sağlıyor. Elektronik imza çözümleri  konusunda hizmet sunan E-GÜVEN, pandemi döneminde yenilikçi ürünlerle uzaktan  çalışmayı kolaylaştırdı. Haftalar süren imzalama işlemlerini dakikalara indiren e-imza  çözümleri sayesinde iş sürekliliği, hızlı ve güvenli işlem yapma konforu sunmaya  devam ediyor.

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