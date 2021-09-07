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Yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama! 'İlk birkaç hafta...'
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması! Okullar uzun bir pandemi arasının ardından açıldı. Çocukların hem eğlenip hem öğrendikleri, bireysel vakit geçirebildikleri okullarına bir süre uzaktan eğitimle devam etmeleri ne yazık ki çocukların sosyal becerilerinin gelişimi için yetersiz olduğunun ve okulların yüz yüze eğitime başlamasının çocukların gelişimleri için çok önemli olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Pandemi süreci, yetişkinlerin dahi uyum sağlamakta güçlük çektiği günlük yaşamda yeni kurallara adapte olmayı ve sürdürmeyi gerektiren bir süreç. Özellikle çocuklar için pandemi ve beraberindeki kuralların okulda da uygulanacak olması zaman zaman bunaltıcı olabilir. Bu nedenle ebeveynlerin, pandemi sonrası okula uyum sürecinin normal okula uyum sürecinden daha uzun sürebileceğini unutmamaları ve okulların açıldığı ilk birkaç haftada sabırlı olmaları gerekiyor” açıklamasında bulundu.