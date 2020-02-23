Yüz binlerce kişiye ayda bin 460 lira maaş

Milyonlarca dezavantajlı vatandaşa maddi destek verilmeye devam ediyor. Evde bakım parası hasta ve yaşlı kişilere aynı çatı altında bakan kişilere veriliyor. Evinde yasta ya da yaşlı yakınına bakan vatandaşlara ödenen maaş da arttı. Ocak ayı itibarı ile 1.384 lira tutarındaki aylık ödeme 1.460 liraya yükseltildi. Banka hesaplarına yatırılan paranın yatırılıp yatırılmadığını ise SMS ile öğrenmek mümkün.

Devlet, evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara maaş desteği sağlıyor. Evinde yüzde 50 raporu olan engelli yakınına ya da yaşlısına bakana aylık bağlanıyor. Engelli raporu olan herkes bu destekten faydalanabiliyor. Kontrol muayenesi ile sevk edildikleri hastanelerden temin edilen sağlık kurulu raporlarında engellilik oranı; %40’ın altında belirlenenler ile %40’ın üstünde belirlenmiş olmakla birlikte, engellilik derecesi tahsis talep tarihi itibarıyla aylığa hak kazanma şartına esas engellilik derecesinin altına düşenlerin raporları Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmektedir. Bu Kurul tarafından belirlenecek dereceye göre aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Engelli olduğu için, yaşı veya hastalığı nedeniyle başkasının bakımına muhtaç olan kişilerin bakımını üstlenenlere de devlet her ay maaş ödüyor. Bu kapsamda 2019’da 517 bin 511 kişi için toplam 7 milyar 988 milyon 803 bin lira evde bakım maaşı ödendi. Bakım maaşı alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası (amca, teyze, dayı, bunların çocukları ve eşleri de dahil) olması; akrabası bulunmaması durumunda da yasal vasisi olması gerekiyor. Bakım maaşı için bazı şartlar aranıyor. Bu şartların başında da gelir yer alıyor. Evde bakımparası almak için parayı alacak kişiyle birlikte yaşayan hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?