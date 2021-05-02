Yüz binlerce kişi bugün ALES’e girecek!

Bugün 81 ilde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) düzenleniyor. Adaylar sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınava girecek adaylar ve refakat edecek yakınları, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Adaylar, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, sokak kısıtlaması kapsamındaki denetim noktalarında sınava giriş belgelerini ibraz etti.
Saat 10.15'te başlayan 2021-ALES/1 için adaylar 15 dakika önce saat 10.00'da sınav binalarına alındı. ALES sonuçları, ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak.
ALES KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
ALES sınavı saat 10.15'te başlayıp 150 dakika sürecek. Bu süre hesaplandığında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1 saat 12.45'te sona erecek.