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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 7'si daha tutuklandı

DHA |  04 Haziran 2019 Salı - 23:27 | Son Güncelleme : 05 06 2019 - 0:36

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 17 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden işlemleri tamamlanan 9 kişi daha sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran'da yakalanan  17 şüpheliden 9'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen R.Ö, S.G, F.B, A.K, H.D, A.D, A.S.T. ve Ö.Ö,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 
Manisa Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen iki şüpheliden H.B. de  işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
 
Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.
 
Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.
 
Olay 
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 1 Haziran'da Çıplak Ada  açıklarında ilerleyen tekneye operasyon düzenlenmişti. Teknedeki 17 zanlının FETÖ  soruşturmaları kapsamında arandığı tespit edilmiş, bu kişilerin yanlarında ayrıca  6 çocuğun bulunduğu görülmüştü.  
 
Gözaltına alınarak Ayvalık Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden  F.M.D, S.K, Ö.F.T, A.S.T. ve M.C'nin polislik mesleğinden, M.D, A.K, Ş.D. ve  H.B'nin öğretmenlikten, H.D. ve Ö.Ö'nün TSK'den, F.B'nin doktorluktan, S.G'nin  sağlık memurluğundan, R.Ö'nün katiplikten, A.Ö. ve L.D'nin memurluktan ihraç  edildiği belirlenmişti. Şüphelilerden A.D'nin ise mühendis olduğu tespit  edilmişti.
 
İhraç doktor F.B. ile ihraç üsteğmen Ö.Ö. tutuklanmış, kaçışı organize  ettiği öne sürülen dört şüpheliden D.A. ve K.S'nin gözaltına alındığı, E.D. ve  D.S'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
 

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