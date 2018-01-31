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Yunan gemisi Bizans bayrağı takarak geldi

31 Ocak 2018 Çarşamba - 8:27 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 8:29

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki terör gruplarına yönelik Zeytin Dalı operasyonu devam ederken, Yunanistan’ın Ege’deki provokasyonları da bitmek bilmiyor.


Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin Bizans bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER

Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ege’de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitim faaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin  soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı.

 

(milliyet.com.tr)

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