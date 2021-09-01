Yükseköğretim Kalite Kurulu en az 4 bin 500 maaşla personel alacak!

Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alıyor. İlan Resmi Gazete’de yayımlandı. Başvurular dijital ortamda alınacak. Son başvuru tarihi 10 Eylül olarak belirlendi. Peki, Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Yükseköğretim Kalite Kurulu mütercim alımı başvuru şartları…

Yükseköğretim Kalite Kurulu mütercim alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 10 Eylül’e kadar online olarak yapılabilecek. Peki, Yükseköğretim Kalite Kurulu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Yükseköğretim Kalite Kurulu mütercim alımı başvuru şartları…

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda 1-10 Eylül tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını 10 Eylül 2021 tarihi saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde YÖKAKKariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren İngilizce MütercimTercümanlık Bölümünden mezun olmak,

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından İngilizce (YDS) (A) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

Sınava katılma şartlarını taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmekiyor.

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