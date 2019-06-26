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Yozgat'ta ele geçirildi! Tam 14 bin litre...

İHA |  26 Haziran 2019 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 26 06 2019 - 16:39

Yozgat’ta jandarmanın yaptığı operasyonla 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Jandarma tarafından Yerköy ilçesinde bir kamyonun kaçak akaryakıt temin ettiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
 
BİRER TONLUK PLASTİK TANKLAR...
 
M.A. isimli şahsın kullandığı kamyonet, Yerköy ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü Türbe mevkiinde jandarma ekipleri tarafından durdurularak arama yapıldı. Kamyon içerisinde birer tonluk plastik tanklar içerisinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
 
Kaçak akaryakıta İl Jandarma Komutanlığı tarafından el konulurken, kamyon sürücü M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

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