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YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YÖKDİL kaç dakika sürüyor?

27 Şubat 2021 Cumartesi - 9:36 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 9:36

YÖKDİL sınavı 28 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. YÖKDİL’e girecek adaylar sınav öncesi geç kalmamak ve bir aksilik yaşamamak için YÖKDİL saat kaçta, sorusuna arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Peki, "YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YÖKDİL kaç dakika sürecek?" sorularının cevabı...


YÖKDİL sınavına saatler kaldı. Sınav pazar günü gerçekleşecek. Adaylar hazırlıklarını tamamladı. Peki, "YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Kaç dakika sürecek?"

YÖKDİL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Şubat Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav 180 dakika sürecek ve 13.15'te son bulacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ÖSYM'DEN YÖKDİL SINAVI ÖNCESİ SAAT UYARISI GELDİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 28 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak 2020-YÖKDİL/2 sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlattı.

 

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