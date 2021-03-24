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YÖKDİL ne zaman yapılacak, YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta olacak 2021? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi…

24 Mart 2021 Çarşamba - 17:55 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 17:55

ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL ile ilgili yapılan araştırmalar arttı. 28 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavı saati ve giriş belgesi sorgulanıyor. İşte YÖKDİL sınav giriş belgesi sorgulama ekranı YÖKDİL sınavı ile ilgili diğer merak edilenler...


YÖKDİL giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YÖKDİL ne zaman yapılacak, YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta olacak 2021? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi…

YÖKDİL 1. SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ

YÖKDİL’in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021’de yapılacak.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ ALMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ

 

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