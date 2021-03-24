YÖKDİL giriş belgesi https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. YÖKDİL ne zaman yapılacak, YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta olacak 2021? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi…
YÖKDİL 1. SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM’nin yayımladığı kılavuza göre, YÖKDİL 1. sınavı 28 Mart 2020 tarihinde yapılacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.
YÖKDİL 2. SINAV BAŞVURU TARİHİ
YÖKDİL’in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınacak. YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021’de yapılacak.
YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ ALMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.