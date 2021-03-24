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YÖKDİL ne zaman yapılacak, YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta olacak 2021? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi…

YÖKDİL ne zaman yapılacak, YÖKDİL sınavı ne zaman saat kaçta olacak 2021? YÖKDİL/1 sınav giriş belgesi…