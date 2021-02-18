YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı!

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL/2) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adayların sınava girecekleri bina ve salonların belirlenme işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

ÖSYM UYARDI!

ÖSYM'den, 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.