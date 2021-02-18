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YÖKDİL giriş belgeleri erişime açıldı!

18 Şubat 2021 Perşembe - 11:11 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 11:12

28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL/2) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.


ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adayların sınava girecekleri bina ve salonların belirlenme işlemi tamamlandı.
 
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler. 
 
 
ÖSYM UYARDI!
 
ÖSYM'den, 28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı. 
 

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