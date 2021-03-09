YÖKDİL açıklandı mı? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!

YÖKDİL sonuçları heyecanla bekleniyor. Ertelenen YÖKDİL 28 Şubat Pazar günü yapıldı, adaylar arama motorlarını ve ÖSYM’nin resmi sitesini sık sık ziyaret ederek "YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?”, “YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?” sorularına yanıt aramaya çalışıyor. YÖKDİL sonuçları 2021 hakkındaki detaylar...

YÖKDİL korona nedeniyle ertelenip, 28 Şubat Pazar günü gerçekleşmişti. Sınavın yapılmasının ardından 1 hafta geride kaldı. Yeni hafta ile birlikte YÖKDİL sonuçları ile ilgili aramalar da arttı. Adaylar “YÖKDİL sonuçları açıklandı mı”, açıklanmadıysa “YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?”

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den YÖKDİL sonuç tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce 1 Mart 2020'de gerçekleşen sınavın sonuçları 16 Mart'ta ilan edilmişti. Bu süre göz önüne alındığında YÖKDİL sonuçlarının 15 Mart 2021'de açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2021-YÖKDİL/1 oturumu 28 Mart’ta yapılacak.