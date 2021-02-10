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YÖK'ten üniversiteler için son dakika açıklaması

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 19:34 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 19:34

Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) içerisindeki bazı modüller, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların erişimine açıldı.


Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, üniversite ve  bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla  "https://yokatlas.yok.gov.tr" adresi üzerinden hizmete sunulan YÖK Atlas  içerisindeki bazı modüller üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları, öğrencilerin  görüşleri ve talepleri doğrultusunda tamamlandı.
 
"Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modülleri  güncellendi
 
Tercih sürecinin bilimsel düzeyde ilerlemesi ve öğrencilerin daha  bilinçli tercih yapması için hayata geçirilen YÖK Atlas programındaki "Lisans ve  Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek Atlası" modülleri YÖK'ün çalışmaları  neticesinde 2020-YKS verilerine göre güncellenerek, 2021-YKS'de üniversite  tercihi yapacak adayların, velilerin ve rehberlik hizmeti sunan uzmanların  erişimine açıldı.
 
İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete girerek adaylara rehberlik hizmeti  sunan YÖK Atlas, özellikle YKS tercih dönemlerinde adaylar, veliler ve rehberlik  uzmanlarınca başvurulan en önemli ve güncel bilgi kaynağı oldu.
 
Birçok modül hizmete sunuldu
 
YÖK Atlas programında "Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı" ile "Meslek  Atlası" modüllerinin yanı sıra "Üniversitelerimiz", "Lisans / Önlisans Atlası",  "Mezun Başarı Atlası", "Net Sihirbazı" ve "Tercih Listem" gibi modüller de yer  alıyor.
 
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu  yayımlandığında tüm modüller yeni verilere göre güncellenerek hizmete  sunulacak.

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