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YÖK duyurdu! Başvurular başladı, son tarih 3 Mayıs

AA |  29 Mart 2021 Pazartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 14:50

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri'ne bugünden itibaren 3 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada,  "Yeni YÖK olarak hayata geçirdiğimiz YÖK Üstün Başarı Ödülleri'nin 2021 yılı  başvurularının alınma süreci bugün itibarıyla başlamış olup 3 Mayıs 2021  tarihinde sona erecektir. YÖK Üstün Başarı Ödülleri, 'Bireysel' ve 'Kurumsal'  olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler  http://odul.yok.gov.tr adresinde mevcuttur." bilgisini paylaştı.
 
YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında, "Bireysel Ödüller" başlığı  altında, "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "sosyal ve beşeri  bilimler" olmak üzere üç farklı alanda "Yılın Doktora Tezi Ödülü" veriliyor.
 
"Kurumsal Ödüller" kapsamında ise "topluma hizmet ödülü",  "uluslararası iş birliği ödülü", "üniversite-sanayi iş birliği ödülü" ve "yerel  kalkınmaya katkı ödülü" olmak üzere dört ayrı kategori bulunuyor.

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