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YÖK doçentlik başvurularında yeni dönem!

09 Ocak 2021 Cumartesi - 11:38 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 11:38

Yükseköğretim Kurulunun "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, doçentlik başvurularında adayların kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini posta yoluyla jüri üyelerine gönderme zorunluluğu sona erdirildi. Doçent adayları daha önce basılı olarak postaya verdikleri eserlerini 20 Ocak 2021 itibarıyla sadece dijital ortama yükleyerek başvurularını tamamlayabilecek.


Yükseköğretim Kurulunun (YÖK)  "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" kapsamında, doçentlik başvurularında  adayların kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini posta yoluyla jüri üyelerine  gönderme zorunluluğu sona erdirildi. 
 
 
Yeni uygulamada, doçent adayları, daha önce basılı olarak postaya  verdikleri eserlerini 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla sadece dijital ortama  yükleyerek başvurularını tamamlayabilecekler.
 
"Dijitalleşen YÖK" sloganıyla  yürütülen Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında, YÖK'ün tavsiye  kararıyla Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından doçentlik başvuru süreçlerine  ilişkin pek çok yenilik hayata geçirildi.
 
Yeniliklerden ilki, doçentlik belgelerinin 12 Kasım 2019'dan itibaren  e-Devlet üzerinden elektronik ortamda görüntülenmeye başlanması oldu. Ayrıca  geçen yıl yapılan mevzuat değişikliğiyle yılda 2 kez yapılan doçentlik  başvuruları, ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere 3'e çıkarıldı. Karar bu  ay hayata geçirilecek.
 
DOÇENTLİK BAŞVURULARINDA DİTİJAL DÖNEM
 
YÖK'ün tavsiye kararıyla Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), doçent  adaylarına büyük kolaylık sağlayacak bir yeniliği "2021 Ocak" başvuru döneminden  itibaren uygulanmak üzere karara bağladı.
 
Mevcut uygulamada, filoloji, hukuk, ilahiyat, sosyal, beşeri ve idari  bilimler, mimarlık, planlama ve tasarım temel alanlarından başvuru yapacak doçent  adaylarının bilimsel değerlendirmeye esas olan kitap, makale ve bildiri gibi  eserlerini; güzel sanatlar temel alanından başvuran adayların ise tüm eserlerini  taahhütlü posta ya da kargo yoluyla jüri üyelerine gönderme zorunluluğu  bulunuyordu.
 
Bu adaylar, jüri üyesinin görevli olduğu akademik birime evrak girişi  yaptırarak eserlerini elden de teslim edebiliyorlardı. Bu zorunluluk nedeniyle  her yıl yaklaşık 6 bin doçent adayı, yüksek meblağda kargo ve kırtasiye  masrafıyla karşı karşıya kalıyordu.
 
YÖK'ün tavsiyesi üzerine ÜAK tarafından alınan kararla doçentlik  başvurularında adayların kitap, makale ve bildiri gibi eserlerini posta yoluyla  jüri üyelerine gönderme zorunluluğu sona erdirildi.
 
Yeni uygulamada, doçent adayları, daha önce basılı olarak postaya  verdikleri eserlerini 20 Ocak 2021 tarihi itibarıyla sadece dijital ortama  yükleyerek başvurularını tamamlayabilecek.
 
Alınan kararla dijital çağın imkanlarından daha fazla faydalanılarak  çevreye duyarlı bu uygulama ile kağıt israfının, postalama masrafının ve salgın  koşullarında jüri üyelerine evrak ulaştırma zorluklarının önüne geçilmiş oldu.
 
 
 
 

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