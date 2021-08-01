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Yok böyle bir değişim!

01 Ağustos 2021 Pazar - 12:55 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 12:55

Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim'in 7. Bölümünde Selim Yuhay ve ekibi, uzun yol şoförü Yaşar Ardıbatan'ın hayallerini gerçeğe dönüştürdü.


Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim'in 7. Bölümünde Selim Yuhay ve ekibi, uzun yol şoförü Yaşar Ardıbatan'ın hayallerini gerçeğe dönüştürdü.
 

Uzun yol şoförü olan Yaşar Kaptan, aracını verirken biraz çekimserdi. Yıllardır duygusal olarak bağlı kaldığı aracından 3 gün süreyle ayrı kalma fikri onu birazcık rahatsız ediyordu. Mimarımız Selim Bey, onun bu korkularını giderdi ve emanet olarak aldığı araçta ekibi ile birlikte muhteşem bir dönüşüm gerçekleştirdi. Yaşar Kaptan, yenilenmiş aracını görünce mutluluktan Selim Beyin ayaklarını yerden kesti. İşte aracın öncesi ve tadilattan sonra yenilenen muhteşem görünüşü....
 
“Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim”, her Pazar 08.45'te Kanal D'de!

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