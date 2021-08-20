YKS tercihleri saat kaçta bitiyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklacak? YKS tercihleri için son gün!

Üniversite tercihlerinde bugün son gün! YKS tercihleri için ÖSYM'den adaylara verilen süre bugün doluyor.YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, YKS tercihleri saat kaçta bitiyor? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklacak? YKS tercihleri ile ilgili detaylar...

Üniversite tercihleri bugün sona eriyor. Adaylar, geleceklerini belirleyecek tercihlerini yaptı. Gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Hala tercihlerini yapmayan adaylar için de süreç bugün doluyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

YKS tercihleri https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir. Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuçları henüz tarih netleşmedi. Kılavuzda yer alan bilgilere göre üniversitelere “Elektronik kayıt” 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler baz alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.