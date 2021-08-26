Üniversitelerin açılış tarihi yaklaştı. Eylül ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekliyiş devam ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından ağustos ayının başında alınan YKS tercihleri ile ilgili meraklı bekliyiş devam ediyor. YKS tercih sonuçları milyonlarca öğrenci tarafından bekleniyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

YKS 2021 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl, üniversite yerleştirme sonucu 26 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu sene elektronik kayıtların 4 Eylül tarihinde başlayacağı düşünüldüğünde, YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2021 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre açıklanan sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar 6-10 Eylül tarihleri arasında resmi kayıt işlemlerini 4-8 Eylül tarihleri arasında ise elektronik kayıt işlemlerini yapacaklardır açıklamasında bulundu. Bu açıklama göre YKS tercih sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar erişime açması bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.