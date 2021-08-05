YKS taban puanları, sıralamaları ile kontenjanları! 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları 2021 ve YKS kontenjanları!

YKS sonuçları açıklanınca puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar tercih sürecinin bugün başlamasıyla YKS taban puanları, sıralamaları hakkındaki araştırmalar da arttı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanlar sorgulanıyor. İşte YKS taban puanları 2021 ve sıralamaları...

YKS taban puanları 2021 YKS tercih kılavuzunda detaylandırıldı. Bugün başlayan YKS tercihleri 20 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Tercih listelerini hazırlayacak olan adaylar ise üniversitelerin 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sorguluyor. İşte YKS taban puanları ve sıralamaları...

YKS TABAN PUANLARI 2021

YKS tercih kılavuzu yayımlandı. YKS taban puanları ve kontenjanları kılavuzda yer alıyor.

YKS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Üniversite tercihi yapacak adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

TABLO 4: 2021 YKS 4 YILLIK (LİSANS) PROGRAMLARI TABAN PUANLARI VE KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO 3: 2021 YKS 2 YILLIK (ÖNLİSANS) PROGRAMLARI TABAN PUANLARI VE KONTENJAN BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ