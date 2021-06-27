Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2021-YKS) AYT ve YDT oturumları bugün yapılacak. AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak. Adaylar ve yakınları 'YKS kaçta bitecek? AYT kaçta bitiyor? AYT sınavından en erken ne zaman çıkılır? YDT sınavı ne zaman?' sorularını araştırıyor. İşte 2021 YKS sınav saatleri!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 YKS'de ikinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT bugün gerçekleştirilecek. Üniversiteye giriş için ter dökecek adaylar ve aileleri YKS oturumlarının saatlarini merak ediyor. Peki, YKS kaçta bitecek? AYT kaçta bitiyor? AYT sınavından en erken ne zaman çıkılır? YDT sınavı ne zaman? İşte detaylar...

YKS KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? AYT VE YDT SAATLERİ!

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça , Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

AYT'DEN EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların;

- TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası,

- AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası,

- YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası

tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır.

Buna göre, adaylar en erken 11.55'te, en geç 13.00'te çıkabilecek. 13.00'ten sonra adayların sınav salonundan ayrılmalarına izin verilmeyecek.

YKS'YE GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

- Sınava Giriş Belgesi

- Nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı