YKS ek tercihler başlıyor! 2020 YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih için beklenen gün geldi. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt yapıp kontenjanı boş kalan üniversiteler için ek yerleştirme işlemi bugün yapılacak. YKS ek yerleştime işlemi 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Buna bağlı olarak YKS ek tercih sayfasının aktif hale gelip gelmediği merak ediliyor. YKS ek tercih 2020…

YKS sınavının 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanması ve 27 Temmuz’da sonuçların açıklanmasının ardından üniversiteler için ilk tercih işlemi gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları açıklanınca herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerini sabırsızlıkla bekliyordu. YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih kılavuzuna nereden bakılır?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2020?

YKS ek tercih işlemleri bugün başlıyor, 23 Eylül’de günü bitiyor.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihlerinizi ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİH İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH ÜCRETİ

YKS ek tercih ücretinin ne kadar olduğu ve nereye yatırılacağı ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek tercih kılavuzunda belli olacak.