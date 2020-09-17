YKS ek tercihler başlıyor! 2020 YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?

YKS sınavının 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanması ve 27 Temmuz’da sonuçların açıklanmasının ardından üniversiteler için ilk tercih işlemi gerçekleştirildi. YKS tercih sonuçları açıklanınca herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerini sabırsızlıkla bekliyordu. YKS ek tercih nasıl yapılır? YKS ek tercih kılavuzuna nereden bakılır?
YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2020?
YKS ek tercih işlemleri bugün başlıyor, 23 Eylül’de günü bitiyor.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
YKS ek tercihlerinizi ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilirsiniz.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ
YKS ek tercih ücretinin ne kadar olduğu ve nereye yatırılacağı ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek tercih kılavuzunda belli olacak.