YKS ek tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı? sonuc.osym.gov.tr üzerinden YKS ek tercih sonuç sorgulama…

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçlarına göre üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ilk tercihinde yerleşemeyen adaylara tanınan ek yerleştirme süreci tamamlandı. Öğrencilerin merakla ek tercih sonuçlarını bekliyordu. ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte YKS ek tercih sonuçları sorgulama sayfası…

Ek tercih sonuçları merakla bekleniyor, ÖSYM merakla beklenen YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. sonuc.osym.gov.tr üzerinden YKS ek tercih sonuç sorgulama…

YKS EK TERCİH SONUCU SORGULAMA SAYFASI

20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.