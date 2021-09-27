YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ek tercih sonuçlarına (YKS 2. ek yerleştirme sonuçları) nereden bakılır?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek tercih süreci 23 Eylül'de sona erdi. Ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. İşte ek yerleştirme sonuçlarında son durum…

Üniversite yerleştirmeleri devam ediliyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından ikinci tercih hakkını 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen öğrenciler YKS 2. tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, YKS ek tercih 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama…

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayıtları ekim ayının ilk haftası yapılacak. Bu tarih baz alındığından YKS ek tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.