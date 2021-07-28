YKS baraj puanı kaç 2021? 130-140-150-160-170-180-190-200-210-230-260-280 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YKS 2021 AYT TYT baraj puanı!

2021- YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden sınav sonuçlarını öğrenen adaylar YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini arama motorları üzerinden sorguluyor. YKS baraj puanı ise tercih sürecine geçmeden önce en çok araştırılan konulardan biri oldu. YKS baraj puanı kaç 2021? 130-140-150-160-170-180-190-200-210-230-260-280 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte 2021 YKS tercih robotu

YKS baraj puanı ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının duyurulmasıyla en çok sorgulanan konular arasına girdi. Kaç puanla hangi üniversiteye gideceğini merak eden öğrenciler arama motorlarına yönelerek aldıkları puanlara göre girebilecekleri üniversiteleri sorgulamaya başladı. Peki, 130-150-170-190-210-230-260-280-310-330-360 hangi üniversiteye girebilirim? ÖSYM tercih robotu ile tercih yapma…

KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu. Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.

Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti.

YKS KONTENJAN VE PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN OBP'LERİNİN ÇARPILACAĞI KATSAYILAR

2021-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olanadayların, 2022-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.

MERKEZİ YERLEŞTİRME YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINI KONTENJAN VE KOŞULLARI

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan vegiriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllıkön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4'ten sonra yer almaktadır.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İŞLEMLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.