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YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM 2. ek yerleştirme 2021 sonuçları sorgulama ekranı…

22 Ekim 2021 Cuma - 10:03 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 10:03

YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. 2021-YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YKS 2. ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…


2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)
İkinci ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Sonuçları

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

 

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