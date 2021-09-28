YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS 2. ek tercih tarihleri sorgulanıyor. İlk tercihinde üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşemeyen adaylar YKS'de yapılacak üçüncü tercih dönemini bekliyor. Bu yıl üniversite yerleştirmelerinde ikinci ek tercih dönemi gerçekleşe ve TYT puanı en az 150, AYT ve YDT puanı en az 180 olan adaylar başvurabilecek. Peki, YKS 2. Ek tercihler ne zaman?

YKS ikinci ek tercih süreci ile ilgili aramalar devam ediliyor. Birinci ek tercih işlemlerinin ardından bu yıla özel uygulanacak "ikinci ek yerleştirme" süreci başlayacak. YKS 2. ek tercihlerinin ise 1. ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacağı bekleniyor.

YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Tercih tarihleri henüz ilan edilmedi.

YÖK'ün açıklamasına göre uygulama, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, "boş kalan kontenjanlar için ilave tercih fırsatı" anlamı taşıyor.

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.