YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 140 puanla hangi bölüm tercih edilecek belli mi, YKS ek tercih ücreti ne kadar?

YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla 140 puan alan adayların ek tercihler hakkında yaptıkları araştırmalar da başladı. 140 puan alan öğrenciler tercih hakkının başlayıp başlamadığını merak araştırıyor. Peki, YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte YKS ek tercih 2021 süreciyle ilgili merak edilenler…

YKS üniversite tercihlerini yapan öğrenciler üniversitelerini öğrendi. Baraj puanının 140'a düşürülmesiyle yerleşemeyen öğrenciler 140 puanla ne zaman tercih yapacaklarını sorguluyor. Peki, 140 puan alan adaylar ne zaman tercih yapacak?

140 PUAN NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

YKS 2. Tercih süreci şu an açıklanmadı. Ek yerleştirmelerin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

EK TERCİH NASIL OLACAK?

2021-YKS sonuçlarına göre oluşturulan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar amacıyla bu yıla özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada uygulanabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 senelik ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 senelik lisans programlarını tercih edebilecek.

Merkezi yerleştirmenin sonrasında boş kalan kontenjanlar amacıyla TYT ve AYT/YDT amacıyla genel 150/180 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı temel alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle alakalı tercih ve netice tarihleri ÖSYM doğrultusundan ilan edilecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre oluşturulan genel yerleştirme sonucunda boş kalan ya da kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM doğrultusundan merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme amacıyla başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en ufak puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

Kesin kayıt sonucunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. Ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme amacıyla tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme amacıyla yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.