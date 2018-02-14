Yılmaz Zafer kimdir? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Perihan Savaş'ın eşi olan Yılmaz Zafer beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İşte Yılmaz Zafer'in hayatına dair merak edilen tüm bilgiler ve filmografisi...

Başarılı oyunculuğu ve Perihan Savaş'ın eşi olarak tanınan Yılmaz Zafer'in hayatını haberimizde derledik. Pek çok filmde adından söz ettiren Yılmaz Zafer, hayatı merak edilen ve araştırılan kişiler arasında yer alıyor.

YILMAZ ZAFER KİMDİR?

Yılmaz Zafer 24 Eylül 1956 yılında doğdu. Perihan Savaş'a hayranlığı nedeniyle Fatih halkevi'nde tiyatroya başlayan, daha sonra Şehir Tiyatroları'na geçen Yılmaz Zafer; Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu gibi çeşitli tiyatro topluluklarında rol aldı. 1976 yılında sinemaya başladı, 40'tan fazla film çevirdi.

1993 yılında İskilip'li Atıf Hoca filminde, köklü değişimlerin yaşandığı Atatürk Türkiye'sinde devrimlere karşı çıktığı için idam cezasına mahkum olan İskilip'li Atıf Hoca'nın avukatı Ferit rolüyle seyirciyi etkiledi.

1987 yılında uzun süredir hayran olduğu Perihan Savaş ile evlenen Yılmaz Zafer, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Eşiyle birlikte Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketi'ni kurdular.

Son olarak 1994 yılında Kurtuluş Savaşı olaylarını konu alan Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı Kurtuluş filminde rol alan Yılmaz Zafer, 1994 yılında 2 kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan sanatçı, 9 Kasım 1995 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Filmografisi

1994 Kurtuluş

1993 Göç

1993 Ufukta Bir Ağaç

1993 Al Dudaklım

1993 Zirvedekiler

1993 İskilipli Atıf Hoca

1992 Dağ Çiçeği

1992 Bir Daha Asla

1992 Bir Zamanlar Sarhoştu

1992 Talaz

1991 Ateş Üstünde Yürümek

1991 Kurt Kanunu

1991 Yarına Gülümsemek

1989 Türkmen Düğünü

1989 Acı Yıllar

1989 Kaldırım Serçesi

1988 Arka Evin İnsanları

1988 Yaşamak

1988 Kızım ve Ben

1987 Sarışınım

1987 Vur Hançerini Kadınım

1987 Toprağın Gelini

1987 Yavrumu Kurtarın

1987 Yabancı Bir Sevgi

1987 Ölesiye Sevmek

1986 Dilan

1986 Oteldeki Cinayet

1986 Aaahhh Belinda

1986 Bir Günlük Aşk

1986 Dayak Cennetten Çıkma

1986 Değişim

1986 Elmayı Kim Isırdı

1986 Genç Ve Dul

1986 Sevmek Neye Yarar

1986 Bir Daha Umut

1985 Kahreden Gençlik

1985 Dul Bir Kadın

1985 Adı Vasfiye

1985 Tele Kızlar

1985 Suçlu Gençlik

1984 Kahreden Gençlik

1984 Karanfilli Naciye

1976 Babanın Suçu