Yılmaz Zafer kimdir?

Başarılı oyunculuğu ve Perihan Savaş'ın eşi olarak tanınan Yılmaz Zafer'in hayatını haberimizde derledik. Pek çok filmde adından söz ettiren Yılmaz Zafer, hayatı merak edilen ve araştırılan kişiler arasında yer alıyor.
YILMAZ ZAFER KİMDİR?
Yılmaz Zafer 24 Eylül 1956 yılında doğdu. Perihan Savaş'a hayranlığı nedeniyle Fatih halkevi'nde tiyatroya başlayan, daha sonra Şehir Tiyatroları'na geçen Yılmaz Zafer; Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu gibi çeşitli tiyatro topluluklarında rol aldı. 1976 yılında sinemaya başladı, 40'tan fazla film çevirdi.
1993 yılında İskilip'li Atıf Hoca filminde, köklü değişimlerin yaşandığı Atatürk Türkiye'sinde devrimlere karşı çıktığı için idam cezasına mahkum olan İskilip'li Atıf Hoca'nın avukatı Ferit rolüyle seyirciyi etkiledi.
1987 yılında uzun süredir hayran olduğu Perihan Savaş ile evlenen Yılmaz Zafer, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Eşiyle birlikte Yönetim Film ve Reklamcılık Şirketi'ni kurdular.
Son olarak 1994 yılında Kurtuluş Savaşı olaylarını konu alan Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı Kurtuluş filminde rol alan Yılmaz Zafer, 1994 yılında 2 kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan sanatçı, 9 Kasım 1995 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Filmografisi
1994 Kurtuluş
1993 Göç
1993 Ufukta Bir Ağaç
1993 Al Dudaklım
1993 Zirvedekiler
1993 İskilipli Atıf Hoca
1992 Dağ Çiçeği
1992 Bir Daha Asla
1992 Bir Zamanlar Sarhoştu
1992 Talaz
1991 Ateş Üstünde Yürümek
1991 Kurt Kanunu
1991 Yarına Gülümsemek
1989 Medcezir Manzaraları
1989 Türkmen Düğünü
1989 Acı Yıllar
1989 Kaldırım Serçesi
1988 Arka Evin İnsanları
1988 Yaşamak
1988 Kızım ve Ben
1987 Sarışınım
1987 Vur Hançerini Kadınım
1987 Toprağın Gelini
1987 Yavrumu Kurtarın
1987 Yabancı Bir Sevgi
1987 Ölesiye Sevmek
1986 Dilan
1986 Oteldeki Cinayet
1986 Aaahhh Belinda
1986 Bir Günlük Aşk
1986 Dayak Cennetten Çıkma
1986 Değişim
1986 Elmayı Kim Isırdı
1986 Genç Ve Dul
1986 Sevmek Neye Yarar
1986 Bir Daha Umut
1985 Kahreden Gençlik
1985 Dul Bir Kadın
1985 Adı Vasfiye
1985 Tele Kızlar
1985 Suçlu Gençlik
1984 Kahreden Gençlik
1984 Karanfilli Naciye
1976 Babanın Suçu