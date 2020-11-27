Yılmaz Vural kimdir? Nereli? Korona olan Yılmaz Vural’ın sağlık durumu…

Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi. 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
YILMAZ VURAL KİMDİR?
Yılmaz Vural,1 Ocak 1953 tarihinde dünyaya geldi.1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
YILMAZ VURAL FUTBOL KARİYERİ
1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.
1980 yılında Almanya'ya giden Yılmaz Vural burada yaşadığı süre boyunca antrenörlük eğitimi almıştır. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde eğitim alan Yılmaz Vural iyi derecede Almanca bilmektedir. Uzun süre eğitimini aldığı futbol antrenörlüğü mesleğini yıllardır sürdüren Yılmaz Vural birçok takımı çalıştırmış ve başarılı işlere imza atmıştır.
Yılmaz Vural bugüne kadar toplam 28 kulüpte teknik direktör olarak görev almıştır. Kariyeri boyunca şu ana kadar 733 maça çıkan Yılmaz Vural, bu maçların 282'inden galip olarak ayrılmış, 280 kez mağlup olmuştur, 171 müsabak ise beraberlik ile sonuçlanmıştır.
YILMAZ VURAL ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR
Mesleki kariyeri boyunca gerek Türkiye gerek Almanya'da çok sayıda futbol takımı için görev yapan Yılmaz Vural 1986 yılından beri şu ekiplerde teknik direktör olarak vazife icra etmiştir;
1986 - 1987 Malatyaspor 1.Lig
1987 - 1988 Malatyaspor 1.Lig
1988 - 1989 Antalyaspor 2.Lig
1989 - 1990 Samsunspor 1.Lig
1989 - 1990 Bursaspor 1.Lig
1990 - 1991 Karşıyakaspor 1.Lig
1990 - 1991 Adanaspor 1.Lig
1991 - 1992 Bursaspor 1.Lig
1992 - 1993 Bursaspor 1.Lig
1993 - 1994 Gaziantepspor 1.Lig
1994 - 1995 Eskişehirspor 2.Lig (1.Lige Yükselme)
1995 - 1996 Eskişehirspor 1.Lig
1995 - 1996 Sarıyerspor 2.Lig (1.Lige Yükselme)
1996 - 1997 Sarıyerspor 1.Lig
1996 - 1997 Trabzonspor 1.Lig
1997 - 1998 Trabzonspor 1.Lig
1997 - 1998 Gençlerbirliğispor 1.Lig
1998 - 1999 Kombassan Konyaspor 2.Lig
1998 - 1999 Çanakkale Dardanelspor1.Lig
1999 - 2000 Bursaspor 1.Lig
2000 - 2001 Denizlispor 1.Lig
2001 - 2002 Diyarbakırspor 1.Lig
2002 - 2003 Adanaspor A.Ş 1.Süper Lig
2003 - 2004 Adanaspor A.Ş 1.Süper Lig
2003 - 2004 Çaykur Rizespor 1.Süper Lig
2004 - 2005 MKE Ankaragücü 1.Süper Lig
2005 - 2006 Antalyaspor A.Ş 2.Lig A Kat. (Turkcell Süper Ligine Yükselme)
2006 - 2007 Antalyaspor A.Ş Turkcell Süper Lig
2007 - 2008 Vestel Manisaspor Turkcell Süper Lig
2008 - 2009 Kocaelispor Turkcell Süper Lig
2009 - 2010 Kasımpaşa Turkcell Süper Lig
2010 – 2011 Konyaspor Spor Toto Süper Lig
2012 - 2012 Sakaryaspor Bank Asya 1. Lig
2012 - 2013 Sanica Boru Elazığspor Spor Toto Süper Lig
2014 - 2014 Mersin İdmanyurdu PTT 1. Lig
2014 - 2015 Osmanlıspor FK PTT 1. Lig 7
2015 - Karabükspor / 2015 - Gençlerbirliği
2016 - Adana Demirspor
2017 - Göztepe / 2017 Boluspor
2020 - Akhisarspor
YILMAZ VURAL BAŞARILARI
2 kez TSYD Kupası
1987 - 1988 Malatyaspor (MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği)
1989 - 1990 Samsunspor (MKE Ankaragücü, Zeytinburnu, Akçaabat Sebatspor)
2 kez ASGD Kupası
1992 - 1993 Bursaspor (Kocaelispor, Bakırköyspor)
1997 - 1998 Trabzonspor (Bursaspor, Gaziantepspor)
2 kez Türkiye Kupası Çeyrek Final
1992 - 1993 Bursaspor
2003 - 2004 Çaykur Rizespor
3 kez Türkiye Kupası Yarı Final
1986 - 1987 Malatyaspor
1989 - 1990 Bursaspor
1999 - 2000 Bursaspor
2 kez Türkiye Kupası Final
1991 - 1992 Bursaspor
1997 - 1998 Trabzonspor
3 kez Başbakanlık Kupası
1991 - 1992 Bursaspor
1995 - 1996 Trabzonspor
1996 - 1997 Trabzonspor
UEFA Kupasına katılma
12.08.1997 Trabzonspor (Trabzonspor - Dundee United: 1 - 0)
26.08.1997 Trabzonspor (Dundee United - Trabzonspor: 1 - 1)
16.09.1997 Trabzonspor (Trabzonspor - VFL Bochum: 2 - 1)
30.09.1997 Trabzonspor (VFL Bochum - Trabzonspor: 5 - 3)