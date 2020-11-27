Teknik direktör Yılmaz Vural yeniden koronavirüse yakalandı ve yoğun bakıma alınmasının ardından entübe edildi. Yılmaz Vural kimdir? Nereli? Korona olan Yılmaz Vural’ın sağlık durumu…

Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi. 67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural,1 Ocak 1953 tarihinde dünyaya geldi.1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

YILMAZ VURAL FUTBOL KARİYERİ

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

1980 yılında Almanya'ya giden Yılmaz Vural burada yaşadığı süre boyunca antrenörlük eğitimi almıştır. Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde eğitim alan Yılmaz Vural iyi derecede Almanca bilmektedir. Uzun süre eğitimini aldığı futbol antrenörlüğü mesleğini yıllardır sürdüren Yılmaz Vural birçok takımı çalıştırmış ve başarılı işlere imza atmıştır.

Yılmaz Vural bugüne kadar toplam 28 kulüpte teknik direktör olarak görev almıştır. Kariyeri boyunca şu ana kadar 733 maça çıkan Yılmaz Vural, bu maçların 282'inden galip olarak ayrılmış, 280 kez mağlup olmuştur, 171 müsabak ise beraberlik ile sonuçlanmıştır.

YILMAZ VURAL ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Mesleki kariyeri boyunca gerek Türkiye gerek Almanya'da çok sayıda futbol takımı için görev yapan Yılmaz Vural 1986 yılından beri şu ekiplerde teknik direktör olarak vazife icra etmiştir;

1986 - 1987 Malatyaspor 1.Lig

1987 - 1988 Malatyaspor 1.Lig

1988 - 1989 Antalyaspor 2.Lig

1989 - 1990 Samsunspor 1.Lig

1989 - 1990 Bursaspor 1.Lig

1990 - 1991 Karşıyakaspor 1.Lig

1990 - 1991 Adanaspor 1.Lig

1991 - 1992 Bursaspor 1.Lig

1992 - 1993 Bursaspor 1.Lig

1993 - 1994 Gaziantepspor 1.Lig

1994 - 1995 Eskişehirspor 2.Lig (1.Lige Yükselme)

1995 - 1996 Eskişehirspor 1.Lig

1995 - 1996 Sarıyerspor 2.Lig (1.Lige Yükselme)

1996 - 1997 Sarıyerspor 1.Lig

1996 - 1997 Trabzonspor 1.Lig

1997 - 1998 Trabzonspor 1.Lig

1997 - 1998 Gençlerbirliğispor 1.Lig

1998 - 1999 Kombassan Konyaspor 2.Lig

1998 - 1999 Çanakkale Dardanelspor1.Lig

1999 - 2000 Bursaspor 1.Lig

2000 - 2001 Denizlispor 1.Lig

2001 - 2002 Diyarbakırspor 1.Lig

2002 - 2003 Adanaspor A.Ş 1.Süper Lig

2003 - 2004 Adanaspor A.Ş 1.Süper Lig

2003 - 2004 Çaykur Rizespor 1.Süper Lig

2004 - 2005 MKE Ankaragücü 1.Süper Lig

2005 - 2006 Antalyaspor A.Ş 2.Lig A Kat. (Turkcell Süper Ligine Yükselme)

2006 - 2007 Antalyaspor A.Ş Turkcell Süper Lig

2007 - 2008 Vestel Manisaspor Turkcell Süper Lig

2008 - 2009 Kocaelispor Turkcell Süper Lig

2009 - 2010 Kasımpaşa Turkcell Süper Lig

2010 – 2011 Konyaspor Spor Toto Süper Lig

2012 - 2012 Sakaryaspor Bank Asya 1. Lig

2012 - 2013 Sanica Boru Elazığspor Spor Toto Süper Lig

2014 - 2014 Mersin İdmanyurdu PTT 1. Lig

2014 - 2015 Osmanlıspor FK PTT 1. Lig 7

2015 - Karabükspor / 2015 - Gençlerbirliği

2016 - Adana Demirspor

2017 - Göztepe / 2017 Boluspor

2020 - Akhisarspor

YILMAZ VURAL BAŞARILARI

2 kez TSYD Kupası

1987 - 1988 Malatyaspor (MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği)

1989 - 1990 Samsunspor (MKE Ankaragücü, Zeytinburnu, Akçaabat Sebatspor)

2 kez ASGD Kupası

1992 - 1993 Bursaspor (Kocaelispor, Bakırköyspor)

1997 - 1998 Trabzonspor (Bursaspor, Gaziantepspor)

2 kez Türkiye Kupası Çeyrek Final

1992 - 1993 Bursaspor

2003 - 2004 Çaykur Rizespor

3 kez Türkiye Kupası Yarı Final

1986 - 1987 Malatyaspor

1989 - 1990 Bursaspor

1999 - 2000 Bursaspor

2 kez Türkiye Kupası Final

1991 - 1992 Bursaspor

1997 - 1998 Trabzonspor

3 kez Başbakanlık Kupası

1991 - 1992 Bursaspor

1995 - 1996 Trabzonspor

1996 - 1997 Trabzonspor

UEFA Kupasına katılma

12.08.1997 Trabzonspor (Trabzonspor - Dundee United: 1 - 0)

26.08.1997 Trabzonspor (Dundee United - Trabzonspor: 1 - 1)

16.09.1997 Trabzonspor (Trabzonspor - VFL Bochum: 2 - 1)

30.09.1997 Trabzonspor (VFL Bochum - Trabzonspor: 5 - 3)