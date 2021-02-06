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Yıllık izin ile ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı...

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 9:27 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 9:33

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yıllık izin kararı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzaladı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli kamu personellerinin kullanamadıkları yıllık izinler bir sonraki yıla devredecek. Bakan Selçuk, "Böylece Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile önemli  düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.
 
Kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık  izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin karara değinen Bakan Selçuk,  "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19  salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli  personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk." ifadelerini kullandı.
 
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, sözleşmeli kamu personellerinin kullanılmayan yıllık izinlerinin devredileceği belirtildi. Söz konusu kararda "Ekli ’Kamu Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasın Dair Esaslar’ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.
 

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