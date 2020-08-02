Yıldız Asyalı ağlayarak isyan etti!

"BEN BİR ANNEYİM..."

Merve Oflaz ve Ebru Uluer ile tartışan Asyalı köpek konusunda şunları yazdı: "Sevgili dostlarım olay birtakım kişilerin anlamsız yorumlarıyla çorba kıvamına geldi. Kısaca şöyle açıklayacağım; köpeği ebru.uluer'den sahiplendim. Kendi ayarladığım araçla ücretini ödeyerek sabaha karşı İstanbul 'a evime getirttirdim.Öğleden sonra ebru.uluer beni telefonla arayıp köpeğin ameliyattan sonra yapılan son bir antibiyotik iğnesi olduğunu bir adamı yönlendirdiğini köpeği alıp iğneyi yaptırıp 1-2 saat içinde geri getireceğini söyledi.

Ben köpeğimi tanımadığım kimseye emanet etmedim. ebru.uluer'in kontrolünde olduğu için adama güvenip verdim. Köpeğim gecikince ebru.ulueri aradım fakat çoktan telefonumu engellemişti. Ve sonrasını biliyorsunuz... Bu ya canımı yakmak isteyenlerin bir oyunu ya da üstünde hiç durmayacağımı sananların ama hesaplarının tutmadığı bir oyunu ellerine yüzlerine bulaştırmaları? Ama burada olay hırs değil ben bir can sahiplendim, bağlanmam için 1 dk bile yeter. Çünkü ben bir anneyim ve o da işkence görmüş 4 ayaklı bir evlat... Lütfen gereksiz can yakıcı yorumlar yaparken biraz empati yapın sevgiler..."