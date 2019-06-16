Yıldırım ve İmamoğlu soruları yanıtladı

Binali Yıldırım: Mal varlığı beyanında bulunmaya mecbursunuz. Memur dahi olsanız olacak. 16 yıldır mal varlığı beyanı veriyorum. Her sene değişiklik olursa yeniliyoruz. Kamuoyuna vermek gibi bir adet yok. Herhangi bir dava konusu oldu mu mahkeme tarafından talep edilir, dosyaya konur. Benim açımdan sakıncası yok, çocuklarımın da yok. Eski iddialar yeniden ortaya kondu. Biz her zaman hesap verdik. Vermeye de hazırız. Hem burada hem öbür tarafta.

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle Sayın Yıldırım'ın açıkladığı gibi hepimiz kamu görevlisi olduğumuzdan dolayı mal beyazı veriyoruz. Bunu her yıl yenileyerek veriyoruz. Belediye başkanı olmak ya da bakan olmak bir kere meslek değil. Hepimiz bir görev yerine getiriyoruz. Biz şahsım adına bu önerinizi Sayın Yıldırım gibi zevkle kabul ediyorum. Tabii ki ailece olmalı.

500 binden fazla Suriyeli var İstanbul'da. Bu aslında iyi yönetilmeyi de kapsıyor. Hiç kimsenin ırkçı yaklaşım hakkı yok burada. Suriye meselesinde ne yapacağınızı merak ediyorum.

Ekrem İmamoğlu: Mülteci konusunu biz iyi yönetemedik. Mülteci konusunu sadece vicdanla ve toplumsal tavırla açıklamak mümkün değil. Mülteci konusu birtakım evrensel hükümler taşır. Biz yalnız bırakıldık. Siz bizi bu süreçte yalnız bırakarak dünyayı başka bir tehlikeye sürüklüyorsunuz diyerek Avrupa'daki katılımcılara seslenmiştim. Nüfusun yüzde 4'ü. 3 aşamaya bölüyoruz bunu. Göçmenliğe ve mülteciliğe ilişkin bir masa kuracağız ve bu masa aktif çalışacak. Biz mevcut mülteci insanlarını, çocuğu ve kadını koruyacağız. İkinci biz şunu da söyleyeyim, plaja girmesin yanlış. İnsanlık dışı uygulamalar yanlış. Bizim geçmişten bu güne kapsayacağımız duygularla hareket edeceğiz. İkinci husus, burada nerede yanlış yapıyoruz, bir anda 3.5 milyona yakın mülteci ülkeye dağılmamalıydı. Üçüncü husus, bu uluslararası alanlarda gidip bunu diyeceğiz; sadece toprağın altındaki petrolü düşünerek bizi mülteci sorunuyla başbaşa bırakamazsınız.

İstanbul'da 500 binden fazla Suriyeli var. Türkiye bu konuda çok fazla fedakarlık yapıyor. Suriye meselesinde ne yapacağınızı merak ediyorum.

Binali Yıldırım: Ekrem Bey çok şey anlattı da ne yapacağını söylemeyi unuttu. Göçmen konusu özellikle Suriyeliler. Bu insanlar ölümden kaçtı. Canlarını kurtarmak için kaçtılar. Biz onları misafir ettik. Bu işin başlangıcı böyle oldu. Şimdi bunlar geçici koruma statüsündeler. Böyle bir kimlikleri var. Hepsinin kaydı var. En temel insanlık hizmetleri var.

Uluslararası camia bunlara gerekli desteği vermedi. Türkiye insanlık dersi verdi dediler ama ellerini taşın altına koymadılar. Açlığa yoksulluğa terk ettiler. Denizde boğulmalarına göz yumdular. Gidecekler. Afrin'e bir kısmını gönderdik. 500 bine yakın Suriyeli gitti. Temizleyip diğerlerini de oraya göndereceğiz. Fatih, Esenyurt, Beyoğlu gibi bölgelerde sayı fazla. Buralarda asayiş sorunu, olaylara karışırlarsa, tutar göndeririz. Belediyenin bu işi tek başına yapması mümkün değil. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi koordinasyon ile çalışılacak.

Kadın, kadının güçlendirilmesi, kreş... Neler yapacaksınız?

Binali Yıldırım: Kadının toplumda daha etkin rol almasında ciddi bir artış var. Siyasette de artış var ama istediğimiz düzeyde değil. Kadın öğretmenlerin sayısı erkeklerden fazla. Hakimlerin sayısı erkek hakimlerle hemen hemen aynı.

Yoğunlaşmamız gereken kısım ev kadınlarımız. Ev işlerine bakıyorlar. Onların da sosyalleşmeye dışarıya çıkmaya ihtiyaçları var. Belediye olarak değerlendireceğiz. Katkı sağlayacağız. 300 mahallede kreş yok. 300 mahallede 950 tane kreş yapacağız. Rahat bir şekilde çocuklarını bırakıp dışarı çıkacaklar. Ekrem Bey'de de bu vaatler olabilir. Birçok vaat hali hazırda belediyenin yaptığı şeyler var. Yeni vaatler var. Ekrem Bey Beylikdüzü'nde kreş vaadi vermiş. 11 tane vermiş sadece 1 tane yapabilmiş. Keşke 11'ini de yapsaydı. Önemli olan vaat vermek değil, yerine getirmek. Ben hiçbir vaadi karşılıksız bırakmadım.

Kadın, kadının güçlendirilmesi en önemli olay kreş imkanları.

Ekrem İmamoğlu: Öncelikle siyasi kalitemiz konusunda yine bir yorumda bulundu. Bu hoş bir yorum değil. Beylikdüzü halkı bizim 5 yılda neler başardığımız hususunda net bir refleks ortaya koymuştur. Bu gün vaat verme pozisyonu bize aittir. Sayın Yıldırım'a şunu söyleme çalıştım; Siz 25 yıla yakın 15 yılda AK Parti belediye başkanlığı olmak üzere yönetimdesiniz zaten. O anlamda vaat bize yakışır. Tabii ki bizdeki açıklamalar takip ediliyor olması ve şimdi yenilenecek olan kısmıyla beraber bizim söylemlerimiz üzerine oturmuştur. Biz hızlıca 150 kreş açacağız. En fazla çocuk sayısı olan ve kreş olmayan mahallede kreş açacağız. Kadınların hayat içerisinde olmasını sağlamak. Anneler 0-4 yaş arası bebekleriyle ücretsiz dolaşmasını sağlayacağız. Bütün sosyal tesislerimizden yüzde 40 indirim almasını sağlayacağız. Kadın sığınma evi açacağız. Bununla beraber bir şey söyleyeyim İstanbul güvenlikte 71.sırada. Çocuğuyla beraber kadını destekleyeceğiz. Bu anlamda özel ekiplerimiz olacak. Mahalle evlerimizde 2 sosyolog istihdamı sağlayacağız.

Hayatınızda FETÖ yurtlarında kaldınız mı?

Binali Yıldırım: Yok. Ben hayatımda ne FETÖ'yü görmüşüm, ne de yurtlarında kalmışım.

İstanbul'da çarpık kentleşme, bunu nasıl çözeceksiniz?

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un yönü yok. İstanbul'un gittiği yerle ilgili bir tanım yok. 2030 ve 2050 hedeflerimizi açıklayacağız. İstanbul'un nüfusu bu, İstanbul'un 150 mahallesi evet kırsalda kalacak. Tarım ve gıda üretimine yönlendirilecek. İstanbul dünyanın en sıkıntılı metropollerinden birisidir yeşil alan bakımından. Bunların hepsi yaşamı etkileyen şeyler. İstanbul'un yeşile ihtiyacı var. İstanbul'da kentsel dönüşüm çok önemli bir konu. Sahile kurulan o yüksek binalar ya da yeşil alanların yok edilerek deprem alanlarının yok edilmesi... Bütün bu unsanları katı, sıkı değişmez kurallarını vadedeceğiz.

Binali Yıldırım: Yeşil alan bir şehir için önemli. İki şekilde önemli. Şehrin nefes alması için. Bizim de 20 tane yeşil koridor projemiz var. Silivri'den başlıyor, Pendik'e kadar gidiyor. Yapılaşmadan dolayı dereler kurudu. Bu dereleri ihya edeceğiz. 37 milyon 500 bin metre kare ilave yeşil alan elde edeceğiz. Yürüyüş alanları, piknik alanları olacak. Millet bahçelerine geçiş olacak. 200 metre mesafede çocuk parkı olacak. Kuzey ormanları ile iletişimi bu ormanlarla sağlayacağız. Buraları depremde geçici barınma alanları olarak da kullanacağız. Heyecan verici bir proje ve çok kolay da yapılabilir. Dikey yapılaşma kötü bir şey. Sosyalleşmeyi ortadan kaldırıyor. Şehrin güzelliğini kimliğini ortadan kaldırıyor. İstanbul'un dikey yapılaşmasında 22 ilçede yoğunlaşmış. 18'i CHP'li belediyelerin.