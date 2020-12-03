Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gündemde!

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu aralık ayı ile birlikte hen çok araştırılan konuların başında geliyor. Koronavirüs önlemleri ve kısıtlamalarının yoğun olarak uygulandığı bugünlerde pek çok kişi yılbaşı yasaklarını araştırıyor. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yılbaşı yasakları ile ilgili son gelişmeler...

2021 yılına az bir süre kala pek çok kişi yılbaşı hazırlıklarına başladı. Aralık ayı ile birlikte internette "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu gündem oldu. Koronavirüs kısıtlamaları ve yasaklarının yoğun olarak uygulandığı ve denetlendiği bugünlerde çoğu kişi yılbaşı için planlar yapıyor. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yılbaşı tatili ve kısıtlamalarla ilgili son gelişmeler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kabine toplantısının ardından yapıtğı açıklama ile yeni yasakları duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı, Kabine toplantısında alınan kararları Genelge ile duyurdu. Yayımlanan yeni koronavirüs tedbirleri konu genelgede yasaklar, kısıtlamalari uyulması gereken kurallar duyuruldu.

Buna göre İçişleri Bakanlığı Genelge'sinde kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte, evlerde misafir kabulünün salgının yayılım hızını artırdığına dikkat çekildi.

VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNABİLECEK!

Bu çerçevede, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmeyeceği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Muhtarlar, bina yöneticileri veya apartman sakinleri, bir dairede bu tarz bir toplanmayı tespit ettiğinde, kolluk görevlilerine ihbarda bulunabilecek.

YILBAŞI KUTLAMASI YAPANA KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 LİRA CEZA

İhbar sonucu olay yerine gelen kolluk kuvvetleri, tedbir kararına aykırı bir durum saptaması durumunda, hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine, ayrı ayrı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulayacak.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşı ile ilgili Bilim Kurulu'nun gündeme getirebileceği önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini söyledi: "Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık.

Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir. Filyasyona bakıldığında evde bir araya gelmeden kaynaklanan hastaların olduğunu gözlemliyoruz. Toplum burada öz sorumluluk içinde olarak, olabildiğince çekirdek aile ile yaşamayı düşünmeli. Aşı da gelecek. Aşı ile birlikte mücadelenin daha da kuvvetleneceğini hepimiz biliyoruz. Bu yılbaşı için de geçerli." Yılbaşında kurallara uyulmazsa vakaların artıp artmayacağını değerlendiren İlhan, "O günleri görmek istemiyoruz. Çok ciddi bir hasta sayısı ile karşı karşıyayız. Hastanelerin yoğunluğunun artmasına izin vermemeliyiz. Vatandaşlarımızdan dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.