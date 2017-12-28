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Sahte içki için "fabrika" kurmuşlar

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 20:21 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 20:29

İzmir'in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda, 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen operasyonda, sahte  içki imal edildiği ileri sürülen yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu üretim  tesisi ortaya çıkarıldı, 1 kişi gözaltına alındı 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri,  Çapak Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma  başlattı. Depo önüne yanaşan bir tıra iş yeri çalışanlarının koli yüklemesi  üzerine operasyon düzenleyen ekipler, "fabrika" ayarında olduğu belirlenen sahte  içki üretim tesisi ile karşılaştı.
 
Yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu olduğu belirlenen tesis içinde,  arıtma cihazına bağlı 10'ar bin tonluk 4 su tankı, yüz bin boş şişe, kapaklama ve  etiketleme makineleri, boş kapak üzerine marka basan makine, değişik markalara  ait çok sayıda ambalaj kutusu, 500 litresi şişelenmiş 4 bin 500 litre sahte içki,  sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile yüz binlerce bandrol ve etiket ele  geçirdi.
 
Ele geçirilen şişelenmiş sahte içkileri gerçeğinden ayırmanın hayli  zor olduğu, cep telefonlarında alkollü içecekleri kontrol amaçlı sunulan bandrol  ve barkod kontrol uygulaması ile içkilerin sahte olduğunun anlaşılamadığı  belirtildi.
 
Profesyonelce hazırlanmış düzeneklerle üretilen sahte içkilerin  yılbaşı kutlamalarında piyasaya sürülmesinin planlandığı, çok sayıda eğlence  merkezi ve restoran ile de anlaşma yapıldığı tespit edildi.
 
Ekipler, tesisi kiralayan M.K.K'yi gözaltına aldı.
 
Bakliyat deposu olarak kiralamışlar
 
Deponun mülk sahibine ulaşan polis ekipleri, sahte içki üretim tesisi  kuran şüphelinin depoyu bakliyat deposu olarak kullanmak üzere kiraladığını, kira  kontratında da "bakliyat deposu" yazdığını tespit etti.
 
Sahte içkilerin satıldığı mekanların belirlenmeye çalışıldığı  bildirildi.
 
  
 

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