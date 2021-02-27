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Yerli ve milli makineli tüfek güvenlik güçlerinin destekçisi olacak

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 17:38

Düzce'deki bir silah fabrikasında yerli ve milli imkanlarla üretilen SAR 762 MT makineli tüfek, güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinde kullanılabilecek.


Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB)  faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş'de üretilen yerli ve milli makineli  tüfek SAR 762 MT, tüm testleri başarıyla geçerek seri üretime hazır hale geldi.
 
Türk savunma sektörünün uzun zamandır beklediği bir ürünü konu alan  proje kapsamında 4 ayrı modeli bulunan SAR 762 MT, hızlı değiştirilebilir namlu  ile kesintisiz atış kabiliyetiyle ateş gücünden ödün vermeden muharebeye devam  edebiliyor.
 
12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek SAR 762 MT, 1200 metre uzun  menzile sahip olmasıyla hem güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinde önemli bir  rol oynayacak hem de makineli tüfek konusunda dışa bağımlılığın önüne geçecek.
 
Fabrikadan Sorumlu Teknik Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, AA  muhabirine, fabrika olarak önce av tüfeğiyle başlayan serüvenin tabanca daha  sonra da 9 milimetre makineli tabanca 5,56 ve 7,62 piyade tüfeğiyle üretime devam  edildiğini söyledi.
 
Kızıltan, özgün yerli tabanca projesi kapsamında ürettikleri SAR9  ürünlerinin, ABD'nin en çok okunan ateşli silah dergilerinden On Target'ın  düzenlediği "Editörlerin Seçimi Ödülü'nde "2020 Yılının En İyi Tabancası"  ödülünün ardından, yine ABD'nin Tactical Retailer dergisinin tabanca  kategorisinde "Okurların Seçimi Altın Ödülü"ne layık görüldüğünü anlattı.
 
Savunma Sanayi Başkanlığının kendilerine verdiği iki önemli projeye  değinen Kızıltan, "Bunlardan biri 7,62 makineli tüfek ikincisi de 12,10  uçaksavar. 7,62 makineli tüfeğin tasarım doğrulama testlerini tamamladık.  Peşinden kalifikasyon testleri ise tamamlanmak üzere ve seri imalatına geçtik.  İlk partiyi de önümüzdeki ay içinde ordumuza teslim edeceğiz." diye konuştu.
 
"Ülke savunmasında çok önemli bir yer tutacaktır"
 
Üretilen ürünlerin, yerli ve milli olarak tasarlandığını vurgulayan  Kızıltan, "Savunma Sanayi Başkanlığı projeleridir. SAR 762 Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün  ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Ülke savunmasında çok önemli bir yer tutacaktır.  Ayrıca yurt dışı bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracaktır. Bu anlamda da çok  önemlidir. Bununla da gurur duymaktayız." ifadesini kullandı.
 
Kızıltan, ürettikleri uçaksavarın ülkenin en büyük ihtiyaçlarından  biri olduğunu dile getirerek, "Bu ürünü de tasarımı tamamlanmış, prototip  üretimine başlamış bulunmaktayız. Bu konuda Savunma Sanayi Başkanlığının ve  devletimizin bize olan güvenini karşıladığımızı düşünüyoruz. Bundan da son derece  mutluyuz." dedi.
 
"En önemli özelliklerinden biri de hızlı değiştirilebilir  namlusudur"
 
SAR 762 MT'yi 4 farklı tip olarak üreteceklerini aktaran Kızıltan,  şunları kaydetti:
  
"Bunlar hem piyade olarak hem de araç üstü olarak kullanılacak.  Böylelikle ülkemizin savunması açısından çok önemli yer tutacaktır. En önemli  özelliklerinden biri de hızlı değiştirilebilir namlusudur. Böylelikle daha fazla  atış yapabilme özelliğine sahip olacaktır."
 
Devletin ihtiyaçlarını ve kendilerine biçilen rolü karşılamaya  çalıştıklarına değinen Kızıltan, şöyle dedi:
 
 "Bu konuda da sürekli gelişim içindeyiz. Bunun dışında ülke ihtiyacı  olan ürünler de tabii ki kapsamımızda. Planlamamızı buna göre yaptık. Önümüzdeki  süreçte bu eksik olan ürünleri de tamamlayarak hem makineli tüfekte hem keskin  nişancı tüfeklerinde Türkiye önemli söz sahibi olacak."
 
 Hem makineli tüfeklerde hem de keskin nişancı tüfeklerinde önemli  adımlar attıklarını ve tabancayı asla unutmadıklarını dile getiren Kızıltan, "Cep  tabancası türünde bir ürünümüz de önümüzdeki ay devreye girecek. Sonuç olarak  sürekli yenilik, sürekli yeni üretim sürekli teknolojiyi takip etme konusunda ve  yatırımlarımız bu amaçla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 

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Düzce Yerli ve milli makineli tüfek makineli tüfek
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