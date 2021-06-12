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Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları! Yerli aşı için nasıl gönüllü olunur? Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır?

12 Haziran 2021 Cumartesi - 9:32 | Son Güncelleme : 12 06 2021 - 9:32

Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları başladı. Yerli aşı çalışmalarına katılmak isteyenler 'Yerli aşı için nasıl gönüllü olunur? Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır?' sorularını araştırıyor. İşte Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız ekranı!


Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile Türkiyede koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları başladı. 
 
 
YERLİ AŞI İÇİN NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?
 
Yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden alınıyor. Gönüllü olmak isteyenler e-Nabız uygulaması üzerinden başvurularını yapabilecek. 
 
AŞI ÇALIŞMASI İÇİN GÖNÜLLÜ OL BUTONU!
 
TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı. Nisan ayı sonunda ise Faz-2nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı.
 
 
 
Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı. E-Nabız sayfasında, "Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız" butonuna yer verildi.
 

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