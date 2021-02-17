Yenilenen Dacia Sandero 134.9 bin TL’den yollara indi!

Renault Grubu'nun CMF-B platformunda üretilen yeni Sandero aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getirecek. Yeni Sandero Stepway lansmana özel 160.900 TL’den, yeni Sandero ise Mart ayında 134.900 TL’den başlayan özel lansman fiyatlarıyla showroomlardaki yerini alacak. Yeni Sandero ve Sandero Stepway, ilk kez lanse edildiği 2008 yılından bu yana küresel çapta 2,1 milyonluk satış yaptı.

B-SUV yükselişte

Renault MAİS Genel Müdürü, " Yeni tasarımıyla daha dinamik ve modern bir görünüm kazanan Sandero ailesinde konfor, güvenlik ve teknoloji özellikleri de artırıldı. Renault Grubu'nun bilgi birikiminden yararlanarak CMF-B platformunda üretilen modeller, X-tronic şanzıman, elektrikli açılır cam tavan ve kablosuz Apple CarPlay gibi bir çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer alacağız. Yeni Sandero B-HB segmentinde de rekabet etmeye devam ederken, Yeni Sandero Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz sahibi olacağız”dedi. Sandero ailesinin yer aldığı B segmenti oldukça dinamik ve rekabet seviyesi yüksek. B-HB segmenti 2020 yılında toplam binek pazarından yüzde 12,1 oranında pay aldı.

Direnç katsayısı azaltıldı

Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Sandero ve Sandero Stepway’in ön tarafta logo dışında tüm detayların değişti.Yeni marka kimliğini tanımlayan Y şeklindeki ışık imzalı LED farlar ve krom görünümlü ön ızgara ile fark yaratıyor. Yeniden tasarlanan yan aynalar sayesinde Sandero’nun genişliği aynalar kapalı halde 115 mm artarken, açık halde ise sadece 13 mm arttı. Otomobilin ağırlığı yaklaşık 60 kg artmasına rağmen, ön camın daha eğimli olması, yeniden tasarlanmış yan aynalar ve kaput çizgileri gibi tasarım öğeleri sayesinde aerodinamik direnç katsayısı yüzde 11,1 oranında azaltıldı. (0,719) Bu durum daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımını da beraberinde getiriyor.



Stepway'e SUV aşısı



Sandero Stepway, dış taraftaki tasarım detaylarıyla güçlü bir SUV kimliğine büründü. Yeni Sandero'ya kıyasla yerden yüksekliği 41 mm daha fazla olan Yeni Sandero Stepway'in aynalar kapalı halde genişliği ise 87 mm arttı. Yenilenen tasarımıyla Yeni Sandero Stepway daha kaslı hatlara sahip. Kaput üzerindeki çizgiler de bu güçlü yapıyı vurguluyor. Yeni Sandero, donanım seviyesine ve opsiyona göre 2 adet 15 inç ve bir adet 16 inç, Yeni Sandero Stepway ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile sunuluyor. Yeni Sandero’lar ilk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla sınıfının ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. Turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. B segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren bu motorla Sandero ailesi, binek pazarında en düşük yakıt tüketim maliyetlerinden birini tüketicilerle buluşturuyor. 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Yeni Sandero'da mevcut.